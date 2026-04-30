TBMM Akran Zorbalığının Araştırılması Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonunda, akran zorbalığına karşı alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan taslak rapor ele alındı.

Alt Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığında toplandı.

Süslü, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyerek, "Bu elim hadiseler çocuklarımızın güvenliğini her şartta öncelemenin ve toplum olarak birlik, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle hareket etmenin ne denli hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çocuklarımızın güven içinde eğitim gördüğü bir ortamı tesis etmek hepimizin ortak ve ertelenemez sorumluluğudur." dedi.

Komisyonun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Süslü, bakanlıklar ve diğer paydaş kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından akran zorbalığına ilişkin önemli bilgiler edindiklerini aktardı.

Komisyon olarak akran zorbalığına ilişkin bir rapor hazırladıklarını belirten Süslü, "Çocuğun güvenli, mutlu, başarılı bir alan oluşturabileceği, tüm bakanlıkların ve çalışma alanlarının ortak bir işbirliği ile yol alabileceği bir rapor oluşturmaya çalıştık. Bakanlıklarımız bize bu alanda yaptıklarını söyledi. Ama yaptıklarımız bazı şeylerin oluşmasına engel olamıyor. O zaman çocuklarımız için bu risklerin daha yüksek oranda azaltılması için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Süslü'nün ardından Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık bakanlıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcileri akran zorbalığı ile komisyonun taslak raporuna ilişkin görüşlerini aktardı.

"Mevzuatlar artık bize yetmiyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan, artık çocukların sadece fiziksel davranışlarının değil, dijital dünyadaki hareketlerinin de takip edilmesi, izlenmesi ve bu doğrultuda önlemler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm kurumların ortak hareket etmesinin önemli olduğunun altını çizen İlhan, "Bu kapsamda yasal dayanaklarımız zamanında hazırlanmış. Çocuk Koruma Kanunu, Milli Eğitim yönergelerimiz, çok kapsamlı mevzuatlarımızın olduğunu düşünüyoruz ama şu an fark ediyoruz ki bu mevzuatlar artık bize yetmiyor. Bunlarla ilgili kurum kuruluşların koordinasyon içinde, işbirliği içinde ve yeni riskleri nasıl ele alabileceklerine dair kapsamlı çalışmalar yapması gerektiğini Milli Eğitim Bakanlığı olarak öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanı Emre Ertekin ise akran zorbalığına ilişkin özellikle ailelerin sürece dahil edilmesi, sosyal destek ve yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesini planladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Ayşen Gökçen Gündoğmuş da davranışsal risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yaklaşık iki ay önce başlatıldığını, özellikle çocuklarda koruyucu ve önleyici yaklaşımı esas alan bir model üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın bulunduğunu anımsatan Gündoğmuş, tamamlanma aşamasına gelen yeni bir eylem planının yakında Bakanlığa sunulacağını belirtti. Gündoğmuş, "Bu plan çocuk ve ergen ruh sağlığının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine odaklanıyor. Yalnızca tedavi edici değil, koruyucu ve önleyici bir yaklaşımı benimsiyoruz." dedi.

"Algoritmik yönlendirmelerle çocuklarımızın önüne istenmeyen birçok içerik çıkıyor"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanlığı Bilişim Uzmanı Şahin Bayzan, akran zorbalığına ilişkin raporun çok kapsamlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben özellikle 'akran nezaketi' kavramına bayıldım. Bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalarda güvenli internet kavramını ve bunun kültürünün oluşması için yapacaklarımıza 'akran nezaketi'ni, hatta 'dijital nezaket' kavramını da işin içerisine dahil edeceğiz. Çünkü sadece gerçek hayatta bir nezaket söz konusu değil. İnternet ortamında da karşılaştığınız insanlara saygılı davranmak zorundasınız, zorbalık yapmamalısınız. 2015'li yıllardan itibaren sosyal medya platformlarıyla ilgili gidişatın pek başarılı olmadığını gördük. Mutlaka bir şeylerin yapılması konusunda çok konuştuk, çok anlatmaya çalıştık. Bugün görüyoruz ki özellikle algoritmik yönlendirmelerle çocuklarımızın önüne istenmeyen birçok içerik çıkıyor."

Milletvekillerinin de değerlendirmelerde bulunduğu Komisyonda, "İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Taslak Raporu" kabul edildi.