TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler oldu.

Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler oldu.

TBMM Adalet Komisyonu, başkanlık seçimi için Komisyon Başkanvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un istifasıyla boşalan komisyon başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili ve Komisyon Üyesi Abdullah Güler seçildi. Seçimlere 13 AK Parti, 4 CHP, 3 MHP, 1 HDP ve 1 İYİ Parti'li üye katıldı.Güler, "Yeni vazifeler her zaman bizi bekliyor. Bir geleneği, bu çalışma disiplinini devam ettireceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Adalet Komisyonu, Abdullah Güler, AK Parti, TBMM, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title