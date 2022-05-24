TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu - Haberler

Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler oldu.

TBMM Adalet Komisyonu, başkanlık seçimi için Komisyon Başkanvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un istifasıyla boşalan komisyon başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili ve Komisyon Üyesi Abdullah Güler seçildi. Seçimlere 13 AK Parti, 4 CHP, 3 MHP, 1 HDP ve 1 İYİ Parti'li üye katıldı.Güler, "Yeni vazifeler her zaman bizi bekliyor. Bir geleneği, bu çalışma disiplinini devam ettireceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Politika