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TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Törenle Açıldı

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Törenle Açıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı önünde çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene birçok siyasi lider ve milletvekili katıldı.

28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis bürokratları katıldı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika

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