TBMM, 105. Açılış Yılı ve 23 Nisan'ı Kutlayacak

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 105. yılını kutlamak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gündemle toplanacak.

AA muhabirinin, TBMM'nin 105. açılış yılı tören programından derlediği bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 23 Nisan Çarşamba günü, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak ilk törende saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Kurtulmuş başkanlığındaki heyet daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kurtulmuş, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Daha sonra Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. TBMM'nin 23 Nisan 1920'deki açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada bir konuşma yapacak ve Özel Defter'i imzalayacak.

TBMM Genel Kurulu aynı gün saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Toplantıda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını çocuklara devredecek

TBMM Genel Kurulu'nda, yarın 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu da gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurulu açtıktan sonra oturumu çocuklara devredecek. Çocuklar, Genel Kurul kürsüsünden 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair duygularını, düşüncelerini ve geleceğe dair hayallerini paylaşacak. Özel oturumda ayrıca çocukların sesi ve geleceğe dair umutlarını yansıtan "TBMM Çocuk Özel Oturumu Bildirisi" okunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 21 Nisan Pazartesi günü dünya çocuklarını kabul edecek. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek kabulde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklar, Meclis'te barış ve dostluk mesajları verecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Çarşamba günü, TBMM Tören Salonu'nda tebrikleri kabul edecek, ardından TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek.

Kurtulmuş tarafından TBMM Tören Salonu'nda "105. Yıl Resepsiyonu" verilecek.