TBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Türkiye Barolar Birliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, hukuk camiası ve tüm yurttaşlar, demokratik laik sosyal hukuk devleti ilkelerini eksiksiz hayata geçirme hedefinde buluşmaya ve 'adalet' ortak paydasında kenetlenmeye davet edildi.

Türkiye Barolar Birliğince (TBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, hukuk camiası ve tüm yurttaşlar, demokratik laik sosyal hukuk devleti ilkelerini eksiksiz hayata geçirme hedefinde buluşmaya ve "adalet" ortak paydasında kenetlenmeye davet edildi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "egemenliği saltanat makamından çekip alarak gerçek sahibi millete veren Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında 'Yurtta barış, cihanda barış' felsefesinin yaşama geçtiği, bütün vatandaşların hukuk karşısında eşit olduğu, çocukların aklın ve bilimin ışığında eğitim alabildiği tam bağımsız vatan hayalini gerçekleştirmek için mücadele eden kahramanların şükran ve saygıyla selamlandığı" belirtildi.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, emperyalizme meydan okuyarak kazanılan dünyanın en meşru savaşının ardından, büyük bir akıl, öngörü ve özveriyle kurulan Cumhuriyet'in yolunun, Türkiye'yi demokrasinin hüküm sürdüğü onurlu geleceğe ulaştıracak tek yol olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet'in kurucularının, ayrım yapmadan bütün yurttaşları eşit şekilde kucaklayan çağdaş hukuk sistemini öngördüğü belirtilen açıklamada, herkesin eşit pay sahibi olduğu Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın her bireyin vicdani sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırma ülküsünden bir an bile vazgeçmeyen Türkiye Barolar Birliği olarak, insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstün değerlerini, hukuk devletini, basın ve ifade özgürlüğünü, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği savunuyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez ilkesi güçler ayrılığını, suçluyu suçsuzdan ayıran bağımsız mahkemeleri, adil yargılanma hakkını, hukuk güvenliğini savunuyoruz. Yurttaşın, kadının, çocuğun, emeğin, sanatın hukukunu savunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini, özgür üniversiteyi, liyakati savunuyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı, insan hak ve özgürlüklerini temel alan 'demokratik laik sosyal hukuk devleti' ilkelerini eksiksiz hayata geçirme hedefinde buluşmaya ve çocuklarımıza demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuriyet bırakmak için ortak paydamız olan adalet duygusunda kenetlenmeye davet ediyoruz."