Turgutlu'da Taziye Evi ve Çocuk Kültür Merkezi'nin Yapımı Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ne kazandıracağı Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin yapımı sürüyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi tarafından 2020 yılında Mustafa Kemal Mahallesi'nde kamulaştırılan 2052 m2 alan üzerine inşa edilen Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezinde çalışmalar devam ediyor. Kaba inşaatın tamamlandığı projede ahşap kiremit örtülü çatı yapımında da son aşamaya gelindi. Bir yandan da ince işçiliklerin devam ettiği Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde son olarak çevre düzenlemesi çalışmaları da gerçekleştirilecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çalışmaların son durumunu inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Akın, "Güzel Turgutlu'muzda her şey, her gün daha güzel oluyor! Kentimize kazandıracağımız Taziye Evi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizin devam eden çalışmalarını yerinde inceledik. Adım adım sona yaklaşan projemizi yakın zaman içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

ANKA / Politika