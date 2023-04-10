"Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" demişti, yeni dönemde olmayacak

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık sayılı günler kalırken siyasi partiler de milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. AK Parti tarafından YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listesinin üçte ikisinin yeni isimlerle zenginleştirildiği görülürken, mevcut vekillerin yüzde 66'sı liste dışı kaldı.

ŞENEL YEDİYILDIZ ADAY GÖSTERİLMEDİ

Listeye dahil edilmeyen isimlerden biri de AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız oldu. Yediyıldız, geçmişte "Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri ile gündem olmuştu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Yediyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2018 yılında milletvekili aday adayı olmamama rağmen listelerin oluşturulduğu son gece şahsıma Ordu 1. Sıra Milletvekilliği aday adaylığını tevdi eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu süreçte teşrik-i mesaide bulunduğumuz, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve tüm dava arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullanarak, "Milletimize hizmet yolunda Ordu ilimize hayırlı hizmetler kazandıracak olan yeni adaylarımıza 28. Dönem için verecekleri demokrasi mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.