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Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Çin bizim için bir tehdit olmayı sürdürüyor"

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Tayvan lideri Tsai Ing-wen: 'Çin bizim için bir tehdit olmayı sürdürüyor'

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, "Çin bizim için bir tehdit olmayı sürdürüyor" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, "Çin bizim için bir tehdit olmayı sürdürüyor" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası Çin- Tayvan gerilimi sürüyor. Çin savaş gemileri ve uçaklarının dolaştığı Tayvan Boğazında yaşananlar Tayvan Milli Savunma Bakanlığınca yakından takip edilirken Tayvan lideri Tsai İng-wen, dün Hava Kuvvetleri Muharip Komutanlığını ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tsai, Tayvan'ın savaş istemediğini ama gerekirse kendi bağımsızlığını ve egemenliğini savunacak güce sahip olduğunu söyledi.

Tsai yaptığı ziyarette Tayvan Hava Savunma ve Füze Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri üyeleriyle video bağlantısı aracılığıyla konuştu. Tayvan başkanlık sarayından yapılan resmi açıklamada, "Tsai Ing-wen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyarete yanıt olarak Çin'den yapılan benzeri görülmemiş canlı ateş askeri tatbikatları sırasında ülke çapında gökyüzünü güvende tuttuğu için Tayvanlılar adına Hava Kuvvetlerine şükranlarını dile getirdi" denildi.

Açıklamanın devamında, Tayvan liderinin Çin askeri güçlerinden gelen tehdidin azalmadığına olan vurgusu dikkat çekerken, Tayvan'ın Pekin ile gerilimi tırmandırmak veya anlaşmazlıkları kışkırtmak istememesine rağmen, ulus olarak demokrasiyi ve özgürlüğü savunmaya devam edeceği mesajı paylaşıldı.

(Uğur Rıfat Karlova /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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