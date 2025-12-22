Tayland'dan Kamboçya'ya ateşkes için 3 şart

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Kamboçya ile ateşkes için şartlarının "Kamboçya'nın ateşkesi ilk ilan eden taraf olması, ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması ve mayın temizliği konusunda iş birliği yapılması" olduğunu ifade etti.

Malezya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, ateşkes görüşmeleri kapsamında Tayland adına Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'da hazır bulundu. Yaklaşık iki saat süren görüşmelerin ardından taraflardan yapılan açıklamalarda, ateşkese ilişkin somut bir uzlaşmaya varıldığına dair bir ifade yer almazken, iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde çatışmaların gün içerisinde de devam ettiği bildirildi.

Tayland ve Kamboçya'ya "çatışmaları durdurun" çağrısı

Toplantı sonrası ASEAN tarafından yapılan açıklamada, sınır hattında devam eden gerilimin ciddi insani sonuçlar doğurduğuna dikkat çekilerek, sivil can kayıpları, altyapı hasarı ve zorunlu tahliyelerden duyulan endişe dile getirildi. Açıklamada, Tayland ve Kamboçya'ya tüm çatışmaları derhal durdurmaları, azami itidal göstermeleri ve daha önce varılan ateşkes düzenlemelerini eksiksiz şekilde uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tarafların diyaloga dönmesi, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi ve askeri gerilimin düşürülmesi amacıyla bölgesel mekanizmaların devreye sokulmasının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, eteşkesin uygulanması ve doğrulanmasına yönelik sürecin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan Genel Sınır Komitesi (GBC) toplantısında ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

"Ateşkes için somut ve doğrulanabilir adımlar gerekli"

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Tayland'ın ateşkese karşı olmadığını ancak bunun somut ve sahada doğrulanabilir adımlarla mümkün olabileceğini söyledi. Tayland'ın ateşkese ilişkin üç temel şartını ASEAN üyesi ülkelere aktardığını belirten Sihasak, bu şartların, "Kamboçya'nın ateşkesi ilk ilan eden taraf olması, ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir şekilde uygulanması ve mayın temizliği konusunda iş birliği yapılması olduğunu ifade etti.

"İnsani durum giderek kötüleşiyor"

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ise ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile gerçekleştirdiği görüşmede, sınır hattındaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık yarım milyon Kamboçyalının yerinden edildiğini belirterek, bölgede giderek ağırlaşan insani şartlardan endişe duyulduğunu dile getirdi.

Toplantı sonrası Kamboçya tarafından görüşmelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Kamboçya basınında yer alan haberlerde, taraflar arasında ateşkesin nasıl uygulanacağı ve hangi mekanizmalarla denetleneceği konusunda görüş ayrılıklarının yaşandığı aktarıldı. - KUALA LUMPUR