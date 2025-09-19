Tayland Kralı Yeni Başbakan ve Kabinesini Onayladı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'nın görevden alınmasının ardından Başbakan seçilen Anutin Charnvirakul ve beraberindeki 36 bakanlık üyesinden oluşan kabineyi onayladı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Tayland Parlamentosu'nun 5 Eylül'de Başbakanlık görevi için seçtiği Anutin Charnvirakul'u ve yeni bakanlar kabinesini onayladı. Tayland Kralı'nın onayının resmiyet kazanmasıyla birlikte kabine üyeleri, görevlerine başlamadan önce kral huzurunda yemin ederek parlamentoya sunulacak politika bildirgesi öncesindeki son adımı tamamlamış olacak.

Charnvirakul ve bakanlar kabinesi

Tayland Başbakanı Charnvirakul ve beraberindeki 36 bakanlık üyesinden oluşan yeni hükümet listesi ayrıca Tayland Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Charnvirakul, Başbakanlık görevinin yanı sıra İçişleri Bakanı olarak görev alacak. Charnvirakul'a görevinde yardımcı olacak isimler ise Maliye Bakanı Ekniti Nitithanprapas, Ticaret Bakanı Suphajee Suthumpun, Dışişleri Bakanı Sirasak Phuangketkeow, Enerji Bakanı Auttapol Rerkpiboon, Ulaştırma Bakanı Pipat Ratchakitprakan ve Savunma Bakanı Orgeneral Nattaphon Narkphanit yer alıyor. Söz konusu yeni hükümetin gelecek hafta göreve başlaması bekleniyor.

Son Başbakan Paetongtarn Shinawatra geçtiğimiz ay görevden alınmıştı

Tayland'ın eski Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, ülkesinin komşu Kamboçya ile yaşadığı askeri krizin ardından ani bir kararla görevden alınmıştı. Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Shinawatra'yı etik değerlere ve ülke itibarına zarar vermesi nedeniyle görevden almıştı.

Tayland'da güçlü ailelerin siyaseti ve sık değişen başbakanlıklar

Son 20 yıldır ülke siyasetinde etkin olan Shinawatra ailesinden gelen eski Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın görevden alınmasının ardından, Charnvirakul ailesinden Anutin'in Başbakan seçilmesi, Tayland'daki siyasi dengelerin değiştiği şeklinde yorumlanmıştı. Geçtiğimiz ay görevden alınan Paetongtarn'ın babası Thaksin Shinawatra'nın, parlamento seçimleri öncesinde ani bir kararla ülkeyi terk etmesi, kamuoyunda soru işaretlerine neden olmuştu. Ancak son yıllarda oldukça hareketli bir siyasi geçmiş yaşayan Tayland'da, başbakanlık koltuğunun sık sık el değiştirmesi ve kurulan hükümetlerin görev sürelerinin kısa kalması, ülkenin dış politikada istikrarsızlaşması şeklinde değerlendiriliyor. - BANGKOK