Tayland'da Yeni Başbakan Anutin Charnvirakul Seçildi

Tayland'da eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmelerinin basına sızan Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın geçtiğimiz hafta görevden alınmasının ardından bugün parlamentoda yapılan oylamada yeni başbakan 247'den fazla oy alan Anutin Charnvirakul oldu.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmelerinin basına sızmasının ardından görevden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı resmen görevden almıştı. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Tayland Parlamentosu yeni başbakanı seçmek üzere toplandı. Bugün düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yeni başbakan Anutin Charnvirakul oldu. Başkent Bangkok'taki Tayland Parlamentosu'nda öğle saatlerinde yapılan oylamada, 492 milletvekilinden 247'den fazla oy alan Anutin Charnvirakul, ülkenin 32. başbakanı olarak ilan edildi.

58 yaşındaki Anutin, Tayland'ın önde gelen iş insanı ve siyasetçilerinden Chavarat Charnvirakul'un oğlu olarak son 20 yıldır ülke siyasetinde aktif rol oynuyor. Siyasi kariyerine, milyarder eski başbakan Thaksin Shinawatra tarafından kurulan Thai Rak Thai Partisi'nde başlayan Anutin, 2004 yılında kısa süreli sağlık bakan yardımcılığı, ardından ticaret bakan yardımcılığı ve 2005'te yeniden sağlık bakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özellikle Covid-19 döneminde Tayland Sağlık Bakanlığı'nda pandemi sürecinde aktif rol oynayan Anutin, kamuoyu ve siyasi çevreden büyük destek topladı.

Son Başbakan Paetongtarn Shinawatra geçtiğimiz hafta görevden alınmıştı

Tayland'ın son başbakanı Shinawatra, ülkesinin komşu Kamboçya ile yaşadığı askeri krizin ardından ani bir kararla görevden alındı. Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı etik değerlere ve ülke itibarına zarar vermesi nedeniyle görevden alındı.

Tayland'da güçlü ailelerin siyaseti ve sık değişen başbakanlıklar

Son 20 yıldır ülke siyasetinde etkin olan Shinawatra ailesinden gelen eski başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın görevden alınmasının ardından, Charnvirakul ailesinden Anutin'in başbakan seçilmesi, Tayland'daki siyasi dengelerin değiştiği şeklinde yorumlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda görevden alınan Paetongtarn'ın babası Thaksin Shinawatra'nın, parlamento seçimleri öncesinde ani bir kararla ülkeyi terk etmesi, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

Ancak son yıllarda oldukça hareketli bir siyasi geçmiş yaşayan Tayland'da, başbakanlık koltuğunun sık sık el değiştirmesi ve kurulan hükümetlerin kısa sürelerde görevde kalması, ülkenin dış politikada istikrarsızlaşması şeklinde değerlendiriliyor. - BANGKOK