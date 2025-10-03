Tayland Başbakanı, Organ Taşıma Uçuşuna Pilotluk Yaptı

Haberler

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 'Kanatlı Kalp' programı kapsamında organları nakil bekleyen hastalara ulaştırmak üzere özel uçağıyla pilotluk yaptı. 19 yaşında hayatını kaybeden bir gencin bağışlanan organları, 7 hastaya umut olacak.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, nakil programı çerçevesinde özel uçağıyla pilotluk yaparak organ taşıdı.

Tayland Başbakan Anutin Charnvirakul, "Kanatlı Kalp" adı verilen nakil programı kapsamında organ taşımak üzere özel uçağını kullanarak salı günü başkent Bangkok'tan Loei eyaletine uçtu. Başbakan Anutin, 19 yaşında hayatını kaybeden bir gencin bağışlanan organlarının nakil bekleyen hastalara ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde hayatını kaybeden gencin ailesiyle hastanede bir araya geldi. Aileye başsağlığı dileyen Başbakan Anutin, aldıkları organ bağışı kararının "büyük bir iyilik" olduğunu ifade etti. Uçağın pilotluğunu yapan Başbakan Anutin, beraberindeki ekiple özel soğutuculardaki organları hızlı bir operasyon ile Bangkok'ta bulunan Chulalongkorn Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Operasyon kapsamında nakledilen iki kornea, kalp, karaciğer, pankreas, böbrek organlarının 7 hastaya umut olacağı belirtildi. Başbakan Anutin, bölgeye uygun saatte ticari uçuş bulunmadığı için görevi gönüllü olarak kabul ettiğini, organ nakli gibi hayati bir konunun resmi görevlerden önce gelmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakanı Anutin Charnvirakul'un "Kanatlı Kalp" programı

Geçtiğimiz ay Tayland Başbakanı olarak göreve başlayan 58 yaşındaki Anutin Charnvirakul, 2014'te kurulan ve kendisinin de kurucuları arasında yer aldığı "Kanatlı Kalp" programında 10 yılı aşkın süredir organ nakli uçuşlarında görev alıyor. Program kapsamında özel küçük uçaklarla gerçekleştirilen acil uçuşlarda Anutin, son 10 yılda 80'den fazla uçuş yaptı ve 200'den fazla hastanın organ nakli operasyonuna destek oldu. Anutin'in önderliğinde yürütülen "Kanatlı Kalp" organ nakli programı kamuoyunda büyük ilgi görürken, Ulusal Acil Tıp Enstitüsü ve Tayland Kızılhaç Derneği tarafından da ödüllendirildi. - BANGKOK

