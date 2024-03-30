Tatvan'da sandıklar kurulmaya başlandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilen okullar, yarın yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanıyor.

Yerel seçimlere 1 gün kala Tatvan ilçesinde okullarda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Seçimde kullanılacak sandıklar ve oy kullanma kabinleri geceden okullara getirildi. Sabah ise sandık kurulu başkanları ve görevliler tarafından oy kullanılacak sınıflar, seçime hazırlandı. 238 sandık ve 66 bin 544 kişi oy kullanacağı seçmen için ilçenin tüm okullarına görevliler tarafından oy kabinleri ve sandıklar kuruldu. Tatvan'da sabah 07.00'da başlayacak oy kullanma akşam 16.00 itibariyle sona erecek.