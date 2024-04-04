Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa'daki oy sayımı bugün devam edecek

Gaziosmanpaşa'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarına Ak Parti'nin itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı dün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda başlandı.

SAYIM SIRASINDA KAVGALAR YAŞANDI

AK Parti ve CHP'liler arasında sayım işleri sırasında tartışmalar yaşanırken, sayım işlemlerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde de kalabalık gruplar arasında yumruklaşmalar yaşandı.

301 SANDIK TEKRAR SAYILDI

Saat 23.00'a kadar devam eden oy sayımında 301 sandık tekrar sayıldı. Sayım sırasında dışarıda bekleyen AK Partili grup ile CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale ederek dağıttı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik sayımla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Burada bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sandıktan bir irade çıktı, Gaziosmanpaşa bir tercih yaptı ve siz de bu demokrasi mücadelesine destek oluyorsunuz. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer, milletvekillerimiz ve partililerimizle, ilçe başkanımızla bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Saat 23.00'da sayım sona erecek yarın sabah tekrar başlayacak.

"HAKAN BAHÇETEPE 945 OYLA ŞU ANDA ÖNDE"

Muhtemelen sayım yarın tamamlanacak. 301 sandık şu ana kadar yeniden sayıldı ve önemli bir değişim olmadı Hakan Bahçetepe 945 oyla şu anda önde. Tamamı sayıldığında da aslında hiçbir değişimin olmayacağını göreceğiz. Hakan Bahçetepe 31 Mart seçimlerinde Gaziosmanpaşa halkının iradesiyle sandıktan çıkmıştır. Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanıdır hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.