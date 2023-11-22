Tarsus'un Hakkettiğini Alması İçin 'Büyük Tarsus Hareketi' Başlatıldı

Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un hakkettiğini alması için 'Büyük Tarsus Hareketi'ni başlattığını açıkladı. Bozdoğan, düzenlediği basın toplantısında Tarsus'un il olması gerektiğini vurgulayarak, Tarsus'un hızla geliştiğini ve bu hedefe birlikte ulaşacaklarını belirtti.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un hakkettiğini alması için "Büyük Tarsus Hareketi"ni başlattığını söyledi.

"Büyük Tarsus Hareketi, Tarsus'un kalbinden tüm bölgeye yayılacak bir ateşin ilk kıvılcımıdır" diyen Bozdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı.

Tarsus'un mutlaka il olması gerektiğini altını çizen Bozdoğan, Tarsus'a yapılan haksızlıkların, ezilmenin, sömürülmenin yerini Tarsus'un il olmasından geçtiğini söyledi.

Tarsus'un hızla geliştiğini belirten Belediye Başkanı Bozdoğan, tasarruf genelgesine rağmen hizmet aşkıyla Tarsus belediyesinin adından söz ettirdiği belediyelerin başında geldiğini ifade ederek," Öyle bir Tarsus hassasiyeti var ki, demokrasi adına, demokrasinden ne olursa olsun ödün vermeyen Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, Atatürk'ün yolunda toplumculuk belediyecilik anlayışıyla bu kentte bu hedefe birlikte başaracağız. Bu kent hepimizin Tarsuslu olmaktan gurur duyuyorum. Tarsus'ta yaşamakta onur duyuyorum. Benim Tarsus'um hakkettiğini mutlaka alacak" dedi.

Toplantı sonunda Bozdoğan basın mensuplarını sorularını cevapladı. - MERSİN