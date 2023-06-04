Tarım ve Orman Bakanlığına İbrahim Yumaklı atandı

Tarım ve Orman Bakanlığına atanan İbrahim Yumaklı, devir teslim töreni ile görevi Vahit Kirişci'den teslim almasının ardından, "Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarda erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına atanan İbrahim Yumaklı, devir teslim töreni ile görevi Vahit Kirişci'den teslim almasının ardından, "Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarda erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız" dedi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığına 7 Nisan 2022'den bu yana bakan yardımcılığı görevini sürdüren İbrahim Yumaklı getirildi. Yumaklı, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

"OTURAN HER İNSAN BİR GÜN KALKACAKTIR"

Törende konuşan Kirişci, Yumaklı'nın bakanlık görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakanlık görevinde 15 ay geçirdiğini hatırlatan Kirişci, "Makamlar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek olan yerlerdir. Oturan her insan bir gün kalkacaktır. Gururdan, kibirden rabbimize sığınırız. Biz hizmet için bu yoldayız demiştik. Bunun üzerinden 15 ay geçti" diye konuştu.

Kirişci, bakanlık döneminde Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde tahıl koridorunun hayata geçirildiğini söyleyerek, "Tamamı 15 ay içinde yaşanan olağanüstü süreci geride bırakmış olduk. Gerçekten zoru başardık ve bu bakanlığın AK Parti hükümetleri döneminde kazandığı birinden kıymetli 15 kanun çıktı. Önemli mevzuatlar kazandırılmıştı" ifadeler kullandı.

"BU ÜLKEYE HİZMET ETMEK EN BÜYÜK BAHTİYARLIKTIR"

Gerek akademik dünyada gerekse de Meclis görevi ve bakanlık döneminde pek çok güzellikler yaşadığını dile getiren Kirişci, "15 ayın sonunda Rabbime hamd ediyorum bize bu görevi tevdi ettiği için. Beşeri kalemin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız bize güvendiler, bu görevi 15 ay önce tevdi ettiler. Biz de halel gelmemesi için bu çalışmaları sergiledik. Eksiğimiz, noksanlığımız, üzdüklerimiz olmuştur. Ama şu bir gerçektir; bu millete hizmet etmek, bu ülkeye hizmet etmek bir insana, Müslümana, bu ülkenin evladına bahşedilebilecek en büyük bahtiyarlıktır" dedi.

Kirişci, Bakan Yumaklı ile tanışıklığının geçmişte GÜBRETAŞ'tan geldiğini belirterek, "O zamandan beri tanıdığım, güvendiğim bir kardeşim. Allah'ın izniyle burada başarılı olacağına yürekten inanıyorum çünkü ciddi bir mesafe kat edildi. Bundan sonraki süreçte eksik işleri tamamlayarak 29 Ekim 2023 tarihiyle yeni yüzyıla başlayacağız" cümlelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göreve layık gördüğü için teşekkür eden Bakan Yumaklı ise Vahit Kirişci'ye beraber çalıştıkları süreçten dolayı teşekkür etti. Yumaklı, "Bundan sonra bize düşen sayın Bakanımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir" dedi.

"DIŞA BAĞIMLI ALANLARI YERLİLEŞTİRECEĞİZ"

Yumaklı, tarımdaki yapısal dönüşümü üretime gönül veren çiftçilerle, Tarım ve Orman Bakanlığı fertleriyle birlikte tamamlayacaklarını vurgulayarak, "Yol haritamız belli. Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olduğumuz alanlarda bu kısmı zorlayarak yerlileştirme ve millileştirme adına adımlarımıza öncelik verecek, hızlandıracağız. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığının altınız çizmek istiyorum" diye konuştu.

"TÜKETİCİNİN GIDAYA MAKUL FİYATLARDA ERİŞEBİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Gıda arz güvenliğinin sağlanmasını temel aldıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, "Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarda erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde halihazırda mevcut tarım politikamızı üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması prensibi çerçevesinde şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, tarladan sofraya kadarki tüm süreçlerin odak noktalarını oluşturacağını kaydederek, "Yeni dönemde göz ardı etmememiz gereken başka husus da verimlilik ve kalite olacak. Tarımı bizler milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Stratejik alan olarak gördüğümüz her yerde söyledik. Şu anda da hem ülkemizin hem dünyanın gündeminde. Vizyonumuzu ve politikalarımızı bu bilinçle oluşturuyoruz" dedi.

Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyen Yumaklı, Kirişci'den çok şey öğrendiğini belirterek kendisine teşekkür etti. Kirişci'nin kendisine hediye ettiği kalemi teslim alan Yumaklı, kalem ile birçok güzel işe imza atacağını dile getirdi. Yumaklı ise Kirişci'ye işlemeli tablo hediye etti. Kirişci ve Yumaklı, birbirlerine çiçek takdim etti.