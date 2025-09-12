Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Uzunköprü AK Parti İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çakmak Barajı açılışının ardından Uzunköprü Kaymakamlığı'nı, sonrasında AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanlığı ziyaretinde Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Bakan Yumaklı, AK Parti Uzunköprü ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Umut IŞIK/ UZUNKÖPRÜ (Edirne),