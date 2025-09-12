Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Uzunköprü AK Parti İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Uzunköprü AK Parti İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çakmak Barajı açılışının ardından Uzunköprü Kaymakamlığı ve AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı'ya Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çakmak Barajı açılışının ardından Uzunköprü Kaymakamlığı'nı, sonrasında AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanlığı ziyaretinde Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Bakan Yumaklı, AK Parti Uzunköprü ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Umut IŞIK/ UZUNKÖPRÜ (Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kılıçdaroğlu, kayyum sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler

Kılıçdaroğlu, sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.