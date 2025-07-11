Tarihi günde Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e duygusal mesaj

Tarihi günde Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e duygusal mesaj
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DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nın Süleymaniye'de silah bırakma töreni öncesinde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e hitaben bir paylaşım yaptı. Buldan, "Rahat uyu yoldaş Sırrı, Barış sana armağan olsun." mesajını paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci Süleymaniye'de düzenlenen silah bırakma töreniyle yeni bir aşamaya girdi.

Tören öncesinde, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e hitaben duygusal bir mesaj yayımladı.

"RAHAT UYU YOLDAŞ SIRRI"

Buldan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı bir Cuma. Biliyorum izliyorsun, görüyorsun, mutlu ve huzurlusun. Rahat uyu yoldaş Sırrı. Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmediği, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

nur içinde uyusun sevgili sırrı Süreyya Önder çok emek verdi bun süreç için

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMGk:

Dinsiz kürt projesi tutmadı sırada Zafer partisi, iyi parti ve Chp gibi partiler aracılığıyla dinsiz Türk projesi var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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