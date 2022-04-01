Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çıkış: Nedense Selahattin Demirtaş'tan umutluyum

Bolu Belediyesi'nde yabancı uyrukluların su faturaları ve çöp vergilerinde artış yapılması yönündeki teklif nedeniyle geçtiğimiz aylarda çok konuşulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haber Global ekranlarında soruları yanıtladı. Özcan'ın hapiste bulunan Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamaları da dikkat çekti.

"ADAY OLSUN İSTEMEM AMA OLURSA DESTEKLERİM"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını belirten Tanju Özcan, "Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü defalarca genel başkanlar aday olmamalı dedi. Sayın genel başkanın o sözünü yiyip aday olacağını düşünmüyorum. 6 parti odak aday gösterecek mi belli değil, henüz netleşmedi. Hepsi de parlamenter sisteme dönüşten söz ediyor. Genel Başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Ben Sayın genel başkanın aday olmasını istemem ama aday olursa oy veririm" dedi.

"HDP'NİN TERÖRLE BAĞLANTISINI KOPARMA GAYRETİ YOK"

Özcan'ın HDP ve Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. "HDP terör örgütüyle bağlantılarını maalesef kopartamadı" diyen Özcan, "Kopartma konusunda da bir gayreti olduğunu ben göremiyorum. Terör örgütüyle arasına bir türlü mesafe koyamıyor. HDP bütün Kürt vatandaşlarını falan temsil etmiyor. Terör örgütüne karşı Kürt vatandaşlarımızın artık ciddi bir antipatisi oluştu. PKK'nın avukatlığını yapsın diye HDP'ye oy veriyor değil milyonlarca insan." diye konuştu.

"NEDENSE DEMİRTAŞ'TAN UMUTLUYUM"

Özcan, Selahattin Demirtaş hakkında ise şu ifadeleri kullandı; "Selahattin Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğu, hangi gerekçeye dayandığını bilmiyorum. Sayın Demirtaş şunu söylemedi yıllardır, söylemeye çalıştı. Ben Sayın Demirtaş'tan nedense umutluyum. Ona biraz daha farklı bir gözle bakıyorum. Çünkü Sayın Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra 'PKK denen örgüt' diye başlayan bir konuşmasını çok iyi hatırlıyorum. İmralı notlarına bakınca terör örgütü lideriyle ne kadar ters düştüğünü, Kandil'in yöneticileriyle ne kadar ters düştüğünü görüyorum. Sayın Demirtaş'ın cezaevinden çıkar çıkmaz şunu söylemesini umuyorum. 'Örgüt silah bıraksın, devlet bunun karşısında bir af çıkarsın ve bu sorunu görüşmek üzere ilk randevuyu Sayın Bahçeli'den istiyorum' demesini bekliyorum."

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