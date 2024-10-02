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AK Partili Mustafa Şen: Tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'un sorularını cevapladı. Mevcut Anayasa'nın Türkiye'nin ihtiyacını karşılamadığını belirten Şen, ekonomide istikrarın sağlanması için yoğun çalışmalar yapıldığını da vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM'nin açılışı öncesi Haberler.com canlı yayınında yaptığı açıklamada ekonomik istikrar, emekli maaşları ve enflasyonu değerlendirdi. Yeni yasama döneminde hükümetin önceliğinin yeni bir Anayasa hazırlamak olduğunu kaydetti.

"MEVCUT ANAYASA BİR DARBE ANAYASASI"

Şen'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Bu yılki en önemli gündemimiz, çalışmalarımız Anayasa çalışmaları olacak. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Gerçekten var. Zira mevcut Anayasa bir darbe Anayasası. Onu ne kadar sivilleştirseniz de üzerindeki darbe gölgesini atamıyorsunuz. Dolayısıyla tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş bey, önceki dönemde Meclis'te olan, olmayan tüm partileri ziyaret etti. En azından yeni bir Anayasa yapma konusunda belli bir mutabakat oluştu. Bunun üzerinden gideceğiz artık.

"EKONOMİK İSTİKRAR SİYASİ İSTİKRARA BAĞLI"

"Bu bizim muhalefetimizin temcit pilavıdır. Her zaman böyle olur. Bir seçim olur, altı ay geçmez "erken seçim" derler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 3 ayda bir, 6 ayda bir seçim olmasın diye geçtik. Siyasi istikrarı sağlarsanız ekonomik istikrar da sağlanır. Böylece büyük işler yaparsınız. Bu arkadaşlar hâlâ istikrarsızlığın Türkiye'ye faturasını anlayabilmiş değiller. Bu, siyaseti iyi çözümleyemedikleri, iyi anlayamadıkları anlamına geliyor. Bu arkadaşların işi gücü yok. Türkiye'de muhalefet etmek çok konforlu bir şey. Meclis'in açılış gününde bunu söylemek istemezdim ama böyle maalesef. Hiçbir derdiniz, yükümlülüğünüz yok; iktidarın kurmuş olduğu cümlenin tersini kurun, işte size muhalefet. Böyle muhalefet olmaz. Türkiye'de erken seçim olmayacak.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Sahada karşımıza çıkan iki büyük sorun var. Düşük aralıkta maaş alan emeklilerimizin sorunu ile fiyat istikrarı. Enflasyonu düşürüyoruz, düşüş devam edecek. Fiyat istikrarı sağlanıyor. Bunu önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz."

AK Partili Mustafa Şen: Tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Politika

Milletvekili Mustafa Şen AK Parti Politika Türkiye Trabzon Dünya

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Yorumlar (8)

Birşey demedimki:

AKP nin yeni anayasa oyunu : RTE tekrar başkan olabilmesinin önünü açmak. Bunun için gerekli maddeyi eklemek. İlk genel seçimde RTE tekrar başkan yapmak. 20 yıldır kurulmuş olan rant sistemini bozmamak.

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Kim takar anayasayı!.. 1litre A.O.Ç. Süt 60 küsür lira…

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JY:

TÜRKİYE LAİKDİR LAİK KALACAK

6
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Ahmet Başara:

iktidarın niyeti anayasanın ilk 3 maddesini kaldırmaktır, bu şekilde israil in önündeki ulus devlet engeli kalmış olur ve ülke federatif yapılara bölünür, sivil anayasa bizim gibi işgal planı yapılan bir ülke için doğru değildir,yeni anayasa ulus devlet yapısını bozar,israilin önündeki engeli kaldırır, iktidarın acilen düşürdüğü TSK nın asker sayısını tekrar eski haline getirmesi lazım, ulusal bir siyaset izlememiz lazım, ülkeyi toplama kampına çevirerek ülke korunmaz,

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VEFA:

Hazırkininin dahi adaletli uygulamasını engellediniz. Yenisinden halka ne hayır gelecek. Hangi yetkiniz eksik, amaç suni gündemlerle asıl sorunları gölgelemek!..

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Bulent Erman:

yargılanmamak için herşeyi yapın çünki yargılanacaksınız vatana ihanetten

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Turan Şahin:

sanki ülkeyi anayasa yönetiyor, şimdiki anayasaya uymayan yeni anayasayamı uyacak,bunlar lakırdı söz,22 yıldır anayasayla yatıp kalktılar, içi bomboş,

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taner ipek:

Aslında uygulansa karşılar ehue

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