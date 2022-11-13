Taksim'deki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki patlamada can kaybının 6'ya yükseldiğini, 53 kişinin yaralandığını duyurdu. RTÜK, patlamaya ilişkin yayın yasağı getirirken Bakan Bozdağ, 8 savcı ve 2 başsavcıvekilinin görevlendirildiğini açıkladı.

HDP'DEN AÇIKLAMA: ÜZÜNTÜMÜZ VE ACIMIZ BÜYÜK

Terör saldırısı olduğu düşünülen patlama sonrası siyasi partilerden peş peşe taziye mesajları yayınlandı. Bu partilerden biri de HDP oldu. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşte HDP tarafından yapılan o açıklama;