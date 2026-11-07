Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Taksici esnafının sorunları TBMM Başkanı Kurtulmuş'a raporla iletildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taksici esnafının sorunları TBMM Başkanı Kurtulmuş'a raporla iletildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MESOB Başkanı Şevket Keskin, taksici esnafının korsan ve dijital platform taşımacılığına ilişkin raporunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Raporda esnafın haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve yasal düzenleme yapılması isteniyor.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, ticari taksi taşımacılığında ortaya çıkan korsan taşımacılığın engellenmesi ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması talebini içeren raporunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) ve Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Malatya ziyareti sırasında taksici esnafının sorunlarını içeren talep raporunu iletti. Hazırlanan raporda; ticari yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren taksici esnafının haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dijital platformlar üzerinden yürütülen yolcu taşımacılığına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması istendi.

"Taksici esnafının hak ve menfaatleri korunmalıdır"

Başkan Şevket Keskin tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulan raporda taksici esnafının yükümlülüklerine ve kamu yararına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde ticari yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren taksici esnafının hak ve menfaatlerinin korunması, ulaşım hizmetlerinde hukuki belirliliğin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu yararına uygun, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla, son dönemde dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan hukuki sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisimizin takdir ve değerlendirmelerine sunulması ihtiyacı doğmuştur. Bilindiği üzere taksici esnafımız; ticari plaka, ruhsat, çalışma izni, sigorta, vergi, araç muayenesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek kamuya açık ulaşım hizmeti sunmaktadır. Söz konusu faaliyetler, yalnızca esnafımızın geçim kaynağını oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda istihdama, kamu gelirlerine, kent içi ulaşımın düzenli işleyişine ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşım ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler

Süper Lig ekibinin başkanı, Fenerbahçe'yi karşısına aldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içti, 4. evre akciğer kanserini yendi! 73 yaşındaki Neşe Ciğerim'den çağrı: Ne olur bırakın

Günde 3 paket içiyordu, 4. evre kanseri yendi! Tek çağrısı var
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike13

Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler58

Tam bir kibir abidesiymiş! Muayene olmak için gittiği hastaneden...
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini13

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız