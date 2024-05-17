Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen Aydan Erol, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak'ın cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı. Bu kararın ardından Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.

"AF DEĞİL, ANAYASANIN GEREĞİ"

84 yaşındaki Doğan'ı, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden çıkışında eşi Nilgül Doğan ve yakınları karşıladı. Cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğan, "Televizyonlarda bir aftan söz ediliyor. Bir af söz konusu değil. Doğrudan doğruya Anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Adli tıp tarafından verilmiş rapora göre sürekli hastalık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Bizim neden 1 yıl daha fazla kaldığımız anlaşılamadı. Nihayet Cumhurbaşkanına sunma imkanı buldular" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞIM YERİNDE DEMEK İÇİN İŞ İŞTEN GEÇTİ"

Doğan, 50 gün hastanede kaldığını ifade ederek kronik hastalıklarını devam ettiğini söyledi ve "Sağlığım yerinde demek için iş işten geçti. Yaşımız zaten 84" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2'nci başkanı Çevik Bir, eski Jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay genel sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1'nci Ordu komutanı Çetin Doğan'ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 2021'de onamıştı. 14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle 2 Ağustos 2022'de tahliye edilmişti. Emekli korgeneral Vural Avar, cezaevindeyken 20 Aralık 2022'de hayatını kaybetmişti. Daha sonra sağlık sorunları bulunan emekli korgeneral Hakkı Kılınç 11 Ocak 2023'te, eski orgeneral İlhan Kılıç ve eski tümgeneral Kenan Deniz de 26 Ocak 2023'te tahliye edilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart 2023'te emekli orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'in kalan cezalarını sağlık sorunları nedeniyle affetmişti.