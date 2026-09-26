Suudi Bakan Al Suud BM'de Körfez güvenliğinin dünyayla bağlantılı olduğunu söyledi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitabında, "Körfez bölgesinin güvenliği, bölgenin ve dünyanın genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, ABD'nin New York kentinde BM 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Al Suud konuşmasında, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin güvenlik kaynaklarının yanı sıra sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan "açık İran saldırılarına" maruz kaldığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve egemenliğini, vatandaşlarını, ülkede yaşayanları ve ulusal kaynaklarını koruma hakkını yineleyen Al Suud, uluslararası topluma uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele etme çağrısında bulundu. Suudi Bakan, "Körfez bölgesinin güvenliği, bölgenin ve dünyanın genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı, Körfez'deki istikrarın küresel enerji güvenliği, uluslararası ticaret ve tedarik zincirleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi çağrısında bulunan Faysal, Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne dikkat çekerek, bu bölgelerin herhangi bir tarafça baskı veya tehdit aracı olarak kullanılmasını reddetti.

Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat öncesindeki haline dönmesi ve boğazdan geçişlerde herhangi bir ücret veya kısıtlama uygulanmaması çağrısında bulundu.

Süregelen gerilime rağmen, Katar, Pakistan ve diğer ülkelerin girişimleri de dahil olmak üzere gerilimi düşürmeye yönelik çabaları destekleyen Al Suud, istikrarsızlığın temel nedenlerini ele alan kapsamlı ve sürdürülebilir bölgesel güvenlik düzenlemeleri yapılmasını gerektiğini belirtti.

Suudi Bakan ayrıca, bölgenin tamamının kitle imha silahlarından arındırılması ve barışçıl nükleer programların uluslararası denetim ve güvence mekanizmalarına tabi olması çağrısında bulundu.

Filistin ve Yemen vurgusu

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına da değinen Dışişleri Bakanı, sivillerin hedef alınmasını, insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesini, zorla yerinden etme girişimlerini ve yerleşimlerin genişletilmesini kınadı. Adil ve kalıcı bir barışın ancak iki devletli çözüm ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla sağlanabileceğini söyledi.

Yemen konusunda ise istikrarı yeniden sağlamak ve halkın yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için kapsamlı bir siyasi çözüm çağrısında bulunan Faysal, Suudi Arabistan'ın insani yardım ve kalkınma desteği olarak 29 milyar dolardan fazla yardım sağladığını belirtti.

Suudi Bakan ayrıca, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a ve ticari gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüseferi tehdit eden eylemleri kınama çağrısında bulundu.

Konuşmasında diğer alanlardaki zorluklara da değinen Al Suud, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki kazanımlarına dikkat çekerek, enerji güvenliği ile iklim eyleminin birbiriyle rekabet eden değil, birbirini güçlendiren hedefler olması gerektiğini savundu. Herhangi bir enerji kaynağını dışlamayan gerçekçi enerji dönüşümleri çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, karbon yakalama teknolojileri ve daha dayanıklı altyapıya yönelik yatırımlarına işaret etti.

Yapay zeka konusunda ise teknolojinin sorumlu bir şekilde ve kalkınmanın hizmetinde kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası iş birliği çağrısında bulunan Al Suud, Suudi Arabistan'ın yapay zeka alanında kapasite geliştirme ve etik konularındaki girişimlerine dikkat çekti.

Suudi Bakan, dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların ülkelerin tek başına hareket etmesiyle çözülemeyeceğini söyledi. Al Suud, güvenliğin ancak BM Şartı'na uyulması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve barışçıl çözümler, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan iş birliği yoluyla sürdürülebileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı