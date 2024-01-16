Suudi Arabistan, İsrail'i tanıyabileceğini söyledi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Filistinliler için bir devlet kurulmasını da içeren kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıyabileceğini söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) bir panelde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine dair açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan Farhan, "Bölgesel barışın İsrail için barış anlamına geldiği konusunda hemfikiriz, fakat bu ancak Filistinliler için bir Filistin devletinin kurulması yoluyla sağlanacak barışla gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan-İsrail ilişkileriyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Farhan, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm kapsamında Filistinliler için bir devlet kurulmasını da içeren kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıyabileceğini belirtti. Bakan Farhan, "İsrail'in şu anda yaptıkları bölgesel barış ve güvenlik beklentilerini riske atıyor" ifadelerini kullanarak, tüm taraflardan ateşkes ilan etmesini istedi ve bunun bölgede "barış için bir başlangıç noktası olması gerektiğini" söyledi. - DAVOS