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Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi

Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
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Suudi Arabistan, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 6 İran vatandaşını idam etti. İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Saud Al-Anzi'yi bakanlığa çağırdı.

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 6 İran vatandaşının idam edildiği açıklandı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 6 İran uyruklunun daha önce ülkeye esrar sokmak suçundan tutuklandığını ve idam cezasına çarptırıldığını belirtti. İnfazların ne zaman gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşılmadı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİ BÜYÜKELÇİYİ ÇAĞIRDI

İran Dışişleri Bakanlığı, idamlara "şiddetle itiraz etmek" için Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Saud Al-Anzi'yi bakanlığa çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Ofisi Genel Müdürü Karimi Shasati, Suudi büyükelçiyle yaptığı görüşmede, "Söz konusu kişiler, yıllar önce uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Suudi Arabistan yargısı tarafından idam cezasına çarptırılmış ve bu süre zarfında İran Dışişleri Bakanlığı, kendilerine konsolosluk hizmeti sağlamak ve cezalarını azaltmak için sürekli çaba sarf etmişti. Ancak, elçiliğe önceden bildirimde bulunulmadan idam cezalarının infaz edilmesi kabul edilemez olup Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk kurallarını ve düzenlemelerini ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN PROTESTO NOTU İLETİLDİ

Görüşmede, Suudi Arabistan Büyükelçisi Al-Anzi'ye "İran'ın protesto notu" iletildi ve Suudi Arabistan tarafından bu konuda gerekli açıklamanın yapılması istendi.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİ, 2023'TE YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.
İran ve Suudi Arabistan, 2023 yılında Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştiren toplantı sonrası diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Medeni okuyan egitime onem veren bir ulke olalim.ama bu seriat kanunlari anayasa icin gerekli.

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