Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanya Özdağ'ı çileden çıkardı: Canınız cehenneme

Mültecilerle ilgili çıkışlarıyla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir çıkış daha geldi. Kendileri aleyhinde açıklama yapan siyasilerin tutuklanması çağrısında bulunan aksi durumda 12-17 Eylül tarihleri arasında iş bırakma eylemine gideceklerini ifade eden Suriyelilerin başlattıkları kampanyayı sert sözlerle eleştiren Özdağ, "Canınız cehenneme. Ülkemizi de bizi de tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecilerle ilgili çok konuşulacak bir çıkışa daha imza attı. Twitter hesabından birtakım görseller paylaşan Özdağ, kendileri aleyhinde konuşan siyasilerin tutuklanması için çağrı yapan, aksi durumda iş bırakma eylemine gideceklerini ifade eden Suriyelileri sert bir dille eleştirdi.

"CANINIZ CEHENNEME"

Özdağ, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ümit Özdağ başta olmak üzere, Suriyeliler aleyhinde açıklama yapan Türk siyasilerinin tutuklanması çağrısı yapan Suriyeliler, 12-17 Eylül arası Türkiye'de çalıştıklarıyerlerde iş bırakmaeyleminde bulunma tehdidinde bulunuyorlar. Canınız cehenneme. Ülkemizde bizi tehdit etmeyin."

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı;