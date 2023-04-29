Üye Girişi
Haberi Paylaş
Suriyeli vatandaş Özdağ'ın yanına gelip 'Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz' dedi

Suriyeli vatandaş Özdağ'ın yanına gelip "Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz" dedi

Politika Haberleri

Antalya Serik'te seçim çalışmalarına devam eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Suriyeli sığınmacı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Özdağ'ın yanına gelip "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra senle beraber Suriye'ye gideceğiz" dedi. Bu sözler karşısında soğukkanlılığını koruyan Özdağ, Suriyeli sığınmacıya "Ben seni götürür bırakır gelirim" yanıtını verdi.

Sığınmacılarla ilgili söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya Serik'te yanına kadar gelen Suriyeli sığınmacı ile ilginç bir diyalog içerisine girdi.

Haberler.com - Politika

Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title