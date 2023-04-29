Suriyeli vatandaş Özdağ'ın yanına gelip "Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz" dedi

Antalya Serik'te seçim çalışmalarına devam eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Suriyeli sığınmacı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Özdağ'ın yanına gelip "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra senle beraber Suriye'ye gideceğiz" dedi. Bu sözler karşısında soğukkanlılığını koruyan Özdağ, Suriyeli sığınmacıya "Ben seni götürür bırakır gelirim" yanıtını verdi.