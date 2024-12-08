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Suriyeli Muhaliflerin Şam'a Girmesi Batman'da Kutlandı

Suriyeli Muhaliflerin Şam'a Girmesi Batman'da Kutlandı
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Suriye'deki muhalif grupların Şam'a girmesinin ardından, Batman'da yaşayan birçok Suriyeli, Gülistan Caddesi'nde pankartlarla büyük bir kutlama gerçekleştirdi.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esed rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Batman'da yaşayan yüzlerce Suriyeli Gülistan Caddesi'nde kutlama yaptı.

Suriye'deki Esed rejimini devirmek için harekete geçen muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam'a girdi. Gelişmeleri yakından takip eden Suriyeliler, ellerinde pankartlarla Batman Gülistan Caddesi'nde bir araya gelerek geniş güvenlik önlemleri altında kutlama yaptı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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