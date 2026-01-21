Suriye Devlet Başkanı Şara, Sudani ve Barzani ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile yaşanan çatışmaları ele aldı.

Irak ile Suriye arasında yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) en güçlü siyasi partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile telefonda görüştü.

Şara-Barzani görüşmesinde gündem: "SDG"

Ahmed eş-Şara ve KDP lideri Barzani görüşmede, Suriye'deki son gelişmeleri, istikrarın tesisini ve Kürtlerin haklarının korunmasını ele aldı. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, bölgedeki güncel durum ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Ahmed eş-Şara, Suriye'deki Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni tüm haklarının güvence altında olduğunu vurguladı. Mesud Barzani ise Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan son anlaşmaya desteğini ifade etti. Her iki taraf bölgede barışın sağlanması ve anlaşmazlıkların herkesin çıkarına olacak şekilde çözülmesi için ortak koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Sudani ve Şara'dan "Sınır Güvenliği" mutabakatı

Irak Başbakanı Sudani ile Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara arasında gerçekleşen telefon trafiğinde ise ana gündem maddesi ortak sınır hattının korunması oldu. Görüşmede İki ülke, terör örgütü DEAŞ kalıntılarına karşı saha ve istihbarat koordinasyonunu artırma kararı aldı. Taraflar, ticaret ve insani geçişler için sınır kapılarının güvenli bir şekilde yeniden tam kapasiteyle açılması konusunda mutabık kaldı. Görüşmede Sudani, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelerken, eş-Şara da Irak hükümetinin sınır tahkimatındaki çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Sudani, Abdi ile görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşmesinin ardından SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Sudani, Suriye'deki güvenlik boşluğunun ve ani değişimlerin Irak'ın milli güvenliği üzerindeki doğrudan etkilerine dikkat çekti. Sudani, özellikle bölgedeki cezaevlerinde tutulan binlerce teröristin durumuna vurgu yaparak, muhtemel bir kaçış veya kaos ortamının bölge genelini ateşe atabileceği uyarısında bulundu. Sudani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ancak tüm etnik ve dini bileşenlerin haklarını koruyan kapsamlı bir siyasi diyalogla mümkün olabileceğini ifade etti. - BAĞDAT