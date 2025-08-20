Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Paris'te İsrail heyeti ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İsrail heyetinin dün bölgesel gerginliğin azaltılması amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiği belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, dün Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail heyetiyle görüştü. Görüşmede, yaşanan gerginliğin azaltılması ve Suriye'nin içişlerine müdahale edilmemesi konuları ele alındı. Ayrıca İsrail ile Suriye arasında Golan Tepeleri'nde tampon bölge oluşturulmasını içeren 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulması konusu da masaya yatırıldı. ABD arabuluculuğunda yapılan son görüşmenin "bölgede istikrarı destekleyen mutabakatlarla" sonuçlandığı vurgulandı.

Bölgedeki gerginlik

Aralık ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından iki komşu ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı. İsrail güçleri, Esad'ın devrilmesinden kısa bir süre sonra Suriye'de BM himayesindeki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirmiş ve Şam'ın güneyinde silahsızlandırılmış bir bölge oluşturma iddiasıyla askeri tesislere hava saldırıları düzenlemişti. İsrail hükümeti, geçtiğimiz ay Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda vilayetinde Bedevi aşiretleri ve hükümet güçleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çıkan şiddet olaylarının ardından ülkeye müdahalesini artırmıştı. İsrail ordusu, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye hava saldırıları gerçekleştirmiş, başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı ile Genelkurmay Başkanlığını vurmuştu. ABD, Türkiye ve Arap ülkelerinin arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından çatışmalar büyük ölçüde sona ermişti. - PARİS