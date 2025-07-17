Suriye Devlet Başkanı: İsrail'in Saldırılarına Direneceğiz

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, İsrail'in Suriye'yi kaosa sürüklemeyi ve Suriye halkının birliğini bozmaya çalıştığını belirterek, "İsrail'in bizi parçalamayı amaçlayan tüm girişimlerini alt edebilecek güçteyiz" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, İsrail'in ülkesini hedef alan son saldırılarının ardından ilk kez halka seslendi. Televizyon yayınıyla yaptığı açıklamada, Suriye halkının Beşar Esad rejimini devirerek yeniden ayağa kalktığını hatırlatan eş-Şara, "Eski rejimin devrilmesinden bu yana istikrarımızı hedef alan ve aramızda anlaşmazlıklar çıkarmaya çalışan İsrail, şimdi bir kez daha topraklarımızı kaosa sürüklemeyi, halkımızın birliğini bozmayı ve yeniden yapılanma ve ilerleme kabiliyetimizi zayıflatmayı hedefliyor" dedi.

İsrail'in çatışma ve ihtilafa yol açmak için her türlü yöntemi kullandığını vurgulayan eş-Şara, "Bir savaş başlatabilirsiniz, ancak bunun sonuçlarını kontrol etmek kolay değildir. Biz bu toprağın evlatlarıyız ve İsrail'in bizi parçalamayı amaçlayan tüm girişimlerini alt edebilecek güçteyiz. Uydurma bir fitnenin kararlılığımızı sarsmasına izin vermeyecek kadar güçlüyüz" şeklinde konuştu.

"Suriye, yabancı komploların test sahası değildir"

Suriye'yi savaşa sürüklemeye ve bölmeye çalışanları çok iyi bildiklerini kaydeden eş-Şara, "Halkımızı tek amacı vatanımızı parçalamak ve çabalarımızı boşa çıkarmak olan bir savaşa sürüklemelerine fırsat vermeyeceğiz. Suriye, yabancı komploların test sahası veya çocuklarımızın ve kadınlarımızın kanı pahasına başkalarının emellerini gerçekleştirebileceği bir yer değildir" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz bu toprakların ortağıyız"

Suriye halkına birlik mesajı veren eş-Şara, "Bu milletin ayrılmaz bir parçası olan Dürzi halkımıza da sesleniyorum. Suriye asla bölünmenin, parçalanmanın veya vatandaşlar arası ihtilafların yeri olmayacaktır. Haklarınızı ve özgürlüğünüzü korumanın önceliklerimizden biri olduğunu ve dış güçlerin sizi etkilemesine veya aramızda ihtilaf çıkarmasına izin vermeyeceğimizi temin ederiz. Hepimiz bu toprakların ortağıyız ve hiçbir grubun Suriye'yi ve çeşitliliği ifade eden bu güzel imajını bozmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"İsrail'in saldırıları gerginliğe yol açtı"

Suriye'nin Süveyda'da yaşanan çatışmaları durdurmak için büyük bir irade ve kararlılıkla olaylara müdahale ettiğini kaydeden Ahmed eş-Şara, "Devletin durumu yatıştırmasına yardımcı olmak yerine, kaosa, kargaşaya ve fitneye hizmet eden kanun kaçağı gruplar ortaya çıktı. Bu çetelerin liderleri, aylarca diyaloğu reddeden, küçük kişisel çıkarlarını milletin çıkarlarının önüne koyan ve son günlerde sivillere karşı suç işleyenlerle aynı kişilerdi" dedi.

Tüm zorluklara rağmen Suriye hükümetinin istikrarı sağlamayı ve yasadışı grupları bölgeden çıkarmayı başardığını ifade eden eş-Şara, "İsrail yönetimi, bu çabaları baltalamak için sivil altyapıları ve hükümet tesislerini yoğun bir şekilde hedef aldı. Bu da büyük bir gerginliğe yol açtı" hatırlatmasında bulundu.

El-Şara'dan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür

Amerika, Arap ve Türk arabuluculuğunun bölgeyi "belirsizlikten krtardığını" vurgulayan eş-Şara, bu ülkelere teşekkür etti. Ateşkes sürecine atıfta bulunan eş-Şara, "Biz savaştan korkanlar arasında değiliz. Hayatımızı zorluklarla yüzleşerek ve halkımızı savunarak geçirdik. Ancak Suriyelilerin çıkarlarını kaos ve yıkımın önüne koyduk. Bu aşamada en iyi tercih, ulusal çıkarlar temelinde, vatanımızın birliğini ve halkımızın güvenliğini korumak için dikkatli bir karar almaktı. Süveyda'da güvenliği sağlama sorumluluğunu bazı yerel gruplara ve dini liderlere vermeye karar verdik. Bu kararın, ülkenin yeni ve yaygın bir savaşa sürüklenmesini önlemekten kaynaklandığını vurguladık" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Dürzilerin haklarını korumaya yönelik adımlar atmaya hazır olduklarını yineleyen eş-Şara, "Dürzi halkımıza karşı suç işleyenlerden hesap sormaya hazırız. Çünkü onlar devletin koruması ve sorumluluğu altındadır. Kanunlar ve adalet, istisnasız herkesin hakkını korur" ifadelerini kullandı. Eş-Şara, ülkenin istikrarını ve halkın güvenliğini sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunu da sözlerine ekledi. - ŞAM