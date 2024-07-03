Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunması sonrası şehirde patlak veren olaylar ertesi gün Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin El-Bab bölgesine sıçradı.Türk bayraklarına, Türk kamyonlarına, tırlarına ve Türk plakalı araçlara saldıran gözü dönmüş provokatörler kısa sürede püskürtüldü.

BAYRAĞA EL UZATAN VURULACAK

Özellikle bağımsızlığımızın sembolü ay-yıldızlı bayrağımıza yapılan saldırılara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayların yankıları sürerken Türkiye'den bölgedeki birliklere kritik bir emir gitti. Bundan sonra bayrağımızı hedef alan kim olursa olsun askerlerimiz tarafından sorgusuz sualsiz vurulacak.