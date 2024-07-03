Üye Girişi
Haberler

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ile normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde Kayseri'de patlak veren, El-Bab'da devam eden provokatif olayların ardından Türkiye'den Suriye'deki tüm birliklere "Bayrağa dokunanın vurun" emri gitti.

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunması sonrası şehirde patlak veren olaylar ertesi gün Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin El-Bab bölgesine sıçradı.Türk bayraklarına, Türk kamyonlarına, tırlarına ve Türk plakalı araçlara saldıran gözü dönmüş provokatörler kısa sürede püskürtüldü.

BAYRAĞA EL UZATAN VURULACAK

Özellikle bağımsızlığımızın sembolü ay-yıldızlı bayrağımıza yapılan saldırılara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayların yankıları sürerken Türkiye'den bölgedeki birliklere kritik bir emir gitti. Bundan sonra bayrağımızı hedef alan kim olursa olsun askerlerimiz tarafından sorgusuz sualsiz vurulacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Kayseri Türkiye Suriye Güvenlik Politika Dünya Haberler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

 Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

 Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı

Bakmadan Geçme

TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı? İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Yüksek neden kadroda yok, cezalı mı? Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Kökçü neden kadroda yok, cezalı mı? Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı? Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜFE ORANI HAZİRAN 2024 | Kira zam oranı belli oldu mu? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU? 3 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Haziran ayı TÜFE oranı! 2024 Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar oldu? TÜİK memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam aldı? SSK- BAĞ-KUR emeklileri zam oranı ne? Türkiye Hollanda maçı nerede oynanacak? Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı ne zaman? Mert Günok kimdir? Mert Günok kaç yaşında, nereli? Mert Günok hayatı ve kariyeri! TÜİK ENFLASYON RAKAMI HAZİRAN 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında, nereli? Melih Demiral hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Temmuz maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Önceki maçtan örnek veren Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydı

Önceki maçtan örnek veren Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title