Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
Suriye ile normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde Kayseri'de patlak veren, El-Bab'da devam eden provokatif olayların ardından Türkiye'den Suriye'deki tüm birliklere "Bayrağa dokunanın vurun" emri gitti.
Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunması sonrası şehirde patlak veren olaylar ertesi gün Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin El-Bab bölgesine sıçradı.Türk bayraklarına, Türk kamyonlarına, tırlarına ve Türk plakalı araçlara saldıran gözü dönmüş provokatörler kısa sürede püskürtüldü.
BAYRAĞA EL UZATAN VURULACAK
Özellikle bağımsızlığımızın sembolü ay-yıldızlı bayrağımıza yapılan saldırılara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayların yankıları sürerken Türkiye'den bölgedeki birliklere kritik bir emir gitti. Bundan sonra bayrağımızı hedef alan kim olursa olsun askerlerimiz tarafından sorgusuz sualsiz vurulacak.