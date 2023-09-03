Sungurlu Belediye Başkanı Silah Atma Olaylarına Dikkat Çekti

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, düğün ve eğlencelerde artan silah atma olaylarına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Başkan Şahiner, düğünlerde silah atmanın suç olduğunu ve toplum olarak buna müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, son zamanlarda düğün ve eğlencelerde artan silah atma olaylarına dikkat çekerek, düğün ve kutlamalarda silah atılmaması konusunda vatandaşı uyardı.

Düğünlerde silah atılarak düğün evlerinin matem evlerine çevrilmesine toplum olarak müsaade edilmemesi gerektiğini ifade eden Başkan Şahiner, vatandaşlardan hem kendi hayatını hem de başkasının hayatını karartmamalarını istedi.

Düğünlerimiz mutlu bitsin, lütfen silahsız gelelim, düğün sahiplerinin mutlu günlerini acıya çevirmeyelim diyen Başkan Şahiner, "Kuvvetli bir milli ve manevi kültüre sahip olan, ilçe ve köy sakinlerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Düğün ve benzeri toplumsal etkinlikler de silah kullanımının (isterse kurusıkı olsun) herhangi bir yaralanma ve ölüm olmasa dahi, Türk Ceza Kanuna göre suç olduğunu hatırlatan Başkan Şahiner, " Etkinliklerde silah atmanın cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Kaldı ki, ölüm ve yaralanma söz konusu olursa cezasının çok daha fazla olacağı unutulmamalıdır. Hepsinden önemlisi belirtilen bu hususların, başkalarının hakkına tecavüz olduğundan, başkalarının hakkının da üzerimizde kalabileceği akıldan çıkarılmamalı. İnsanlarımızı yaralayan, öldüren ve onarılmaz sonuçlar çıkaran bu ölüm makinesini hayatımızdan, düğünlerimizden, neşeli günlerimizden bir an önce çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mülki idarenin gereken tavrı koymasını bekliyoruz diyen Başkan Şahiner, "Mülki amir başta olmak üzere, emniyet ve vatandaşlarımızın bu konuya duyarlılık göstererek bize destek vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM