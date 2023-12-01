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Sultangazi İlçesinde Muhtarlar ve Kurum Müdürleri Toplantısı

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Sultangazi İlçesinin mahalle muhtarları ve ilçe genelindeki kurumların müdürleri Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğindeki toplantıda bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül de programa katıldı.

Sultangazi İlçesinin mahalle muhtarları ve ilçe genelindeki kurumların müdürleri Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğindeki toplantıda bir araya geldi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Toplantının ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile ilçeye dair fikir alışverişinde bulundu.

Sultangazi İlçesinin 15 mahalle muhtarı, ilçenin önemli kurumlarının müdürleri Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Sultangazi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, mahalle muhtarları, ilçe kurum müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

"Sultangazi'de daha da iyi işler yapacağız"

Muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir rol oynadığının altını çizen İstanbul Valisi Davut Gül, "Sultangazi, İstanbul'umuzun ilk 5 büyük ilçesinden biri. İlçede eğitim alanında yatırım programında olan işlerin ihale edilmesini sağlıyoruz. Hayırseverler başta olmak üzere 2024 yatırım programına girecek işleri planlıyoruz ve arsa üretiyoruz. Eksik kalan okullarımızı da 1 sene içerisinde temel atacak seviyeye getireceğiz. İlçemizde daha da iyisini yapacağız. Katkılarından dolayı kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve her birinize teşekkür ediyorum. İnşallah, bir sonraki toplantıda tüm bu sorunları çözmüş olacağız" dedi.

"Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bizler Sultangazi Belediyesi olarak ilçemizi ileriye taşıyan projeleri, çalışmaları hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bizlerin görevi her mahalleye ihtiyaçlar doğrultusunda eşit hizmet götürmek. Bu doğrultuda da Muhtarlar bizim sokaktaki gözümüz ve kulağımız. Mahallelere yönelik yapılacak tüm çalışmalarda muhtarlarımızla istişare içerisindeyiz " dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'den Sultangazi Belediyesi'ne ziyaret

Toplantı sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Belediyesi'ni ziyaret etti. İstanbul Valisi Davut Gül ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile ilçeye dair yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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