Üye Girişi
Haberler

Sultanbeyli'de AK Parti adayı Ali Tombaş açık ara önde

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı-AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Adaylığının ilan edilmesinden bu yana Tombaş, sokak sokak, ev ev ziyaretler gerçekleştiriyor.

20 yılı aşkın süredir AK Parti'de aktif görevlerde bulunan Başkan Adayı Tombaş, Sultanbeyli'yi çok yakından tanıyor. Gittiği her ziyarette coşkuyla ağırlanan Tombaş'ın 31 Mart yerel Seçimleri'nde büyük zafer kazanacağı öngörülüyor.

Konuyla ilgili duygularını dile getiren Ali Tombaş,"Hemşehrilerimin talep ve önerilerini 20 yılı aşkın süredir siyaset yapan bu ilçenin bir evladı olarak çok iyi biliyorum. Hemşehrilerime gönülden bağlıyım. Hamdolsun gittiğimiz her ziyarette büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Her yaştan vatandaşımıza ulaşıyor, gönül köprüleri inşa ediyoruz. Sultanbeyli'mizi daha mutlu insanların şehri yapmak için geliyoruz.

Bizler hazırız, liyakatli kadrolarımız hazır. Sürekli sahadayız. Hemşehrilerimizin teveccühü bizleri de oldukça memnun ediyor, heyecanlandırıyor. Bu güçlü destekten ilham alıyoruz. Çalışma azmimiz; bizlere samimiyetle inanan yürekler.

31 Mart günü hemşehrilerimizin güçlü destekleriyle Sultanbeyli'mize var gücümüzle hizmet edeceğiz. Şimdiden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Sultanbeyli Ali Tombaş Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 27 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title