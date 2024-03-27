Sultanbeyli'de AK Parti adayı Ali Tombaş açık ara önde

Cumhur İttifakı-AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Adaylığının ilan edilmesinden bu yana Tombaş, sokak sokak, ev ev ziyaretler gerçekleştiriyor.

20 yılı aşkın süredir AK Parti'de aktif görevlerde bulunan Başkan Adayı Tombaş, Sultanbeyli'yi çok yakından tanıyor. Gittiği her ziyarette coşkuyla ağırlanan Tombaş'ın 31 Mart yerel Seçimleri'nde büyük zafer kazanacağı öngörülüyor.

Konuyla ilgili duygularını dile getiren Ali Tombaş,"Hemşehrilerimin talep ve önerilerini 20 yılı aşkın süredir siyaset yapan bu ilçenin bir evladı olarak çok iyi biliyorum. Hemşehrilerime gönülden bağlıyım. Hamdolsun gittiğimiz her ziyarette büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Her yaştan vatandaşımıza ulaşıyor, gönül köprüleri inşa ediyoruz. Sultanbeyli'mizi daha mutlu insanların şehri yapmak için geliyoruz.

Bizler hazırız, liyakatli kadrolarımız hazır. Sürekli sahadayız. Hemşehrilerimizin teveccühü bizleri de oldukça memnun ediyor, heyecanlandırıyor. Bu güçlü destekten ilham alıyoruz. Çalışma azmimiz; bizlere samimiyetle inanan yürekler.

31 Mart günü hemşehrilerimizin güçlü destekleriyle Sultanbeyli'mize var gücümüzle hizmet edeceğiz. Şimdiden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.