Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Şalpazarı Dorukkiriş Köylüleri Derneği'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğunu savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine "her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu" söyledi.

"AİLELERİMİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Konuşmasında toplumun değerlerinin hedef alındığını ifade eden Soylu, "Bizi kendimizden alıyorlar. Çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden almaya çalışıyorlar. Ailelerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Televizyonlar ve sosyal medya üzerinden bizi bireyselleştiriyorlar. Geniş hanelerimizi, değerlerimizi, komşuluğumuzu, ayetlerimizi bitirmeye çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"NAMAZ KILMAYI BİLMESİN İSTİYORLAR"

Soylu, kültürel ve dini bağların da hedef alındığını savunarak, "Annesinin babasının mezarını bilmesin, tekbir getirmeyi bilmesin, namaz kılmayı bilmesin istiyorlar. İstiklal Marşı okununca vücudu titremesin istiyorlar" dedi.