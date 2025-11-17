Haberler

Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu Haber Videosunu İzle
Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Şalpazarı Dorukkiriş Köylüleri Derneği'nde yaptığı konuşmada "Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla ihtiyaç var. Bunu niçin söylüyorum? Bizi kendimizden alıyorlar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu elimizden almaya çalışıyorlar. Ailelerimizi yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

  • Süleyman Soylu, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.
  • Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.
  • Süleyman Soylu, toplumun değerlerinin, ailelerin, kültürel ve dini bağların hedef alındığını ifade etti.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Şalpazarı Dorukkiriş Köylüleri Derneği'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğunu savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine "her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu" söyledi.

"AİLELERİMİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Konuşmasında toplumun değerlerinin hedef alındığını ifade eden Soylu, "Bizi kendimizden alıyorlar. Çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden almaya çalışıyorlar. Ailelerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Televizyonlar ve sosyal medya üzerinden bizi bireyselleştiriyorlar. Geniş hanelerimizi, değerlerimizi, komşuluğumuzu, ayetlerimizi bitirmeye çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"NAMAZ KILMAYI BİLMESİN İSTİYORLAR"

Soylu, kültürel ve dini bağların da hedef alındığını savunarak, "Annesinin babasının mezarını bilmesin, tekbir getirmeyi bilmesin, namaz kılmayı bilmesin istiyorlar. İstiklal Marşı okununca vücudu titremesin istiyorlar" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Telefonla arayıp, rahatsızlandığını söyledi; ormanda arama çalışması başlatıldı

Telefonla arayıp rahatsızlandığını söyledi; ormanda aranıyor
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.