Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e: "Siyaset zorbası Özgür Özel"

Eski İçişleri Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirerek, "siyaset zorbası" olarak nitelendirdi.

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i miting meydanlarındaki açıklamaları nedeniyle eliştirdi. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şişli ve Saraçhane meydanlarında Milli Eğitim, Maliye ile Çevre ve Şehircilik bakanlarımıza hakaret etti. Şehzadebaşı Camii'nde kutsallarımıza nasıl hakaret ettiyse, milleti tahrik ederek Cumhurbaşkanımızın ailesine nasıl hakaret ettirdiyse, aynı şekilde bana da her türlü hakareti yöneltti" dedi.

"CHP'nin başında siyaset zorbası var"

Çağın önemli problemlerinden birinin 'akran zorbalığı' olduğunu ve siyasette de benzer bir durumun yaşandığını belirten Soylu, "CHP'nin başında bir siyaset zorbası var, bir belası var. Siyaset zorbası Özgür Özel" dedi.

Son günlerde gündeme gelen Kıbrıs'taki kayıp kaset iddiaları ve Özgür Özel'in bu konudaki açıklamalarına da değinen Soylu, şu sözleri kaydetti:

"Güya Kıbrıs'ta 45 tane kaset varmış; güya ben Özgür Özel'i aramışım, kendi kasetimi kabul etmişim de 'Erdoğan soyadlılarla niye ilgilenmiyorsun' demişim. Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; ama bunu ispat etmeyen de şerefsizdir." - ANKARA