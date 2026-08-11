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Rusya, Kiev ve Zaporijya'daki askeri hedefleri vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Zaporijya şehrindeki askeri sanayi tesisi ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Zaporijya şehrindeki askeri sanayi tesisi ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri savunma tesisi ile lojistik merkezlerine yönelik saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA), robotik ve radyo elektronik sistemlerinin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı "Novaya Poçta" (Nova Poşta) terminali ile "Kiev-3" lojistik merkezinin vurulduğu belirtildi.

Saldırıda, Zaporijya kentinde askeri teçhizat için zırh ve çelik yelek için plaka üreten "Zaporojstal" fabrikasının da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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