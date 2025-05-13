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Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtır"

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Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtır" Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtır; torunlarımızın bizim yaşadığımız 40 yıldır çekinceleri ve korkuları yaşamayacağı bir bambaşka dönem başlayacak" dedi.

Süleyman Soylu : "Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtır"

ANKARA - Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtır; torunlarımızın bizim yaşadığımız 40 yıldır çekinceleri ve korkuları yaşamayacağı bir bambaşka dönem başlayacak" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Süleyman Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtır; çocuklarınızın, çocuklarımızın, torunlarınızın, torunlarımızın bizim yaşadığımız 40 yıldır çekinceleri ve korkuları yaşamayacağı bir bambaşka dönem başlayacak"

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin olarak, örgütün kendini ideolojik ve iradi olarak feshetmesini önemli bir gelişme olarak niteleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Önemli olan bir örgütün kendini irade olarak hem de ideolojik olarak feshetme kararını; etkinliğim, yetkinliğim, var olma sebebim ortadan kalkmıştır deyip noktalamasıdır"

Soylu, bu sürecin tarihsel bir anlam taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tarihsel bir adımdır; birileri küçümseyebilir; ne yaparsanız yapın bahane bulabilirler. Ancak, terörsüz bir Türkiye ve daha da önemlisi terörsüz bir bölge oluşturuyoruz şu anda; bu Türkiye açısından önemlidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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