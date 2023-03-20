Şubat ayında yapılan 7 seçim anketinin ortalaması! İşte partilerin oy oranları

Şubat ayı içerisinde 7 farklı anket şirketinin yapmış olduğu araştırmanın ortalaması alındı. Tabloda AK Parti yüzde 34.3 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 25.3 ile ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti'nin 13.5, HDP'nin yüzde 10.3 olduğu şubat ayı ortalamasında MHP ise yüzde 6.9'da kaldı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak şubat ayı içerisinde 7 farklı araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasının ortalaması alındı.

İşte şubat ayı ortalamasının tablosu;