Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir

Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Haberler.com stüdyolarında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Öcalan'ı Türkiye'ye teslim edenler idam cezasını kaldırırken bir gün umut hakkından yararlanmasını planladı. Öcalan'ın serbest kalacağını görüyorum ama temenni etmiyorum" dedi.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasının sürecin hedefi olduğunu belirtti.
  • Suat Kılıç, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilirken idam cezasının kaldırılmasının dayatıldığını ifade etti.
  • Suat Kılıç, PKK'nın silahlı terörist sayısının 100'ün altına düştüğüne dair açıklamaları eleştirdi.

Haberler.com stüdyosunda Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BAHÇELİ'NİN VATANSEVERLİĞİNİ SORGULAYACAK DEĞİLİZ"

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na temsilci gönderdiklerini ifade eden Kılıç, "Sayın Devlet Bahçeli'nin vatanperverliğini, vatan aşkını, milletperverliğini, milliyetperverliğini sorgulayacak değiliz. Sayın Bahçeli bir camianın lideri, kendi bakış açısından Türkiye için iyi şeyler düşündüğünü, iyi şeyler yapma çabasını ifade edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı için de bu geçerlidir. Ama biz diyoruz ki kaygılarımızı dikkate almazsanız Türkiye'nin başına çok büyük çorap örerler. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek hareket edemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvendiğimiz yıllarda PYD, YPG, ABD tarafından eğitilip donatıldı. İsrail'e güvenemeyiz. İsrail'le işbirliği yapamayız. Hele stratejik ilişki asla kuramayız, kurmamalıyız. Teknolojik ilişki kuramayız, kurmamalıyız. Bir zamanlar hatırlayın. Heron adlı drone'ları bize verdiler. Yazılımlarını vermedikleri için biz PKK terörüyle mücadelede Heron'ları kullanamadık. İsrail budur" ifadelerine yer verdi.

ÖCALAN SERBEST KALIR MI?

Sözlerinin devamında "Öcalan serbest kalır mı?" sorusuna yanıt veren Kılıç, "Kalamaz kalmamalıdır. Fakat onu Türkiye'ye teslim ederken idam cezasının kaldırılmasını dayatanlar, 25 yılını doldurduktan sonra ceza evinden çıkacağını da planlayanlardır. Bunu da böyle bilelim. Abdullah Öcalan, Türkiye'ye paketlenip teslim edilirken idam cezasını kaldıracaksınız, bu adamı yaşatacaksınız. Ölüm cezasını uygulamayacaksınız diye Türkiye'ye dayatmada bulunanlar, önce anayasadan, sonra Türk ceza kanunundan idam cezasını kaldıranlar, elbette ki Abdullah Öcalan'a hangi koşullarda teslim aldığının farkında olanlardır aynı zamanda. Dolayısıyla işleyen süreçte hedefin Öcalan'ı serbest bırakmak olduğunu biliyorum, görüyorum. Ama asla temenni etmiyorum. Öcalan serbest kalmamalıdır" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'YA GÖNDERME

Terör örgütünün topyekün Orta Doğu'dan tasfiye edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, "Böylesi bir zeminde barışın her türlüsü konuşulabilir. Ama daha yakın zamana kadar bizim terörle mücadele eden bakanlarımız 'PKK'nın Türkiye'deki sayısı yüzün altına düştü' demiyor muydu? Silahlı teröristlerin sayısı 100'en aşağıdaysa, sadece PKK'nın silah bırakması ya da tasfiyesi niye bu kadar anlamlı, niye bu kadar önemli? Bazen şöyle düşünüyoruz biz, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey'le birlikte, ya gerçekten söylediklerimizi anlamıyorlar mı acaba? Anlıyorlar da anlamamazlıktan mı geliyorlar? Ya da biz çok uçuk kaçık şeyler mi söylüyoruz? Ya kardeşim söylediğimiz çok açık, siyasi muhataplarımıza bunu söylüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz ama PKK'nın orada kandilin eteklerinde 50 tane kalaşnikof yakmasını yeterli görmüyoruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAli :

O şehitlerin vebali hep üzerinize olsun.

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan yine haklı çıktı Her kınuda milleti uyarıyor ve hep haklı çıkıyor bu ülkenin tek Anamuhalefet Partisi Yeniden Refah Partisi

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme94
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Sezer:

reis kürtdistanı kurmadan bu dünyadan göc etmez sonra israil amerika cok üzülür

yanıt92
yanıt17
Haber YorumlarıSerkan:

Bunca yıl sonunda bizi chp li yaptılar. Nasıl destekleyim ben şimdi bunları. Yıllarca beraber çabalamadık mı pkk ya karşı. NASIL DÖNDÜNÜZ de bu aşamaya geldiniz? Nasıl?Ölsek inanmazdık, gördük, yaşadık.

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyfi Ahıskalı:

Seçim zamanlarında,niye CHP'ye o kadar saldırdılar montaj resimler yaptılar ne içindi,şimdi de yine aynı seçimi kaybetmemek için bütün değerleri ayaklar altına aldılar.Lakin bu seçim öyle olmayacak....

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
