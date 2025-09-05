Suat Kılıç: 'Suriye'deki terörist yapılar dost değil, düşmandır'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "'Türkiye'de silah bıraktık' derken Suriye'yi ele geçirmeye çalışan terörist yapılar dost değil, düşmandır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının aldatmacadan ibaret olduğunu savunan Kılıç, Suriye'de YPG dahil tüm terör örgütleri için de fesih ve silah bırakma kararının aldırılması gerektiğini dile getirdi.

PKK gibi türevlerinin de İsrail'in kontrolünde olduğunu belirten Kılıç, "'Türkiye'de silah bıraktık' derken Suriye'yi ele geçirmeye çalışan terörist yapılar dost değil, düşmandır." ifadesini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılında ailelerin ekonomik anlamda çok zorlandığını aktaran Kılıç, eğitim öğretim yılına hazırlanma maliyetinin 21 bin 640 lira olduğunu ileri sürdü.

Suat Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Siyasal belirsizliğin ilk halkası olarak değerlendiriyoruz. Doğru bulmuyoruz. Refah Partisi ve Fazilet Partisi kapatıldığında bile 'yargı kararlarına saygılıyız' dedik. Ama yargı kararlarına saygı başka, hukuka uyulması başka. Hukuk karşısında boynumuz kıldan ince ama mesele zaten burada. Yasal olan, hukuki mi değil mi, vicdani mi değil mi işte buna odaklanmak zorundayız."