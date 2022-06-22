Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: 'Ülke ekonomisi çöktü'

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, aylarca süren krizin ardından ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için ödeme yapamadıklarını açıkladı.

Sri Lanka, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yaptığı konuşmada giderek derinleşen krize değindi. Başbakan Wickremesinghe, "Şimdi sadece yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde çok daha ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Ekonomimiz tamamen çöktü. Bugün önümüzde duran en ciddi sorun bu" ifadelerini kullandı. Sri Lanka petrol ve gaz şirketi CEYPETCO'nun şu anki borcunun 700 milyon dolar olduğunu açıklayan Başbakan Wickremesinghe, "Sonuç olarak dünyadaki hiçbir ülke veya şirket bize yakıt tedarik etmeye istekli değil" diyerek petrol satın alamadıklarını vurguladı. Hükümetin döviz rezervleri azaldıkça durumu tersine çevirmek için zamanında harekete geçmediğini söyleyen Wickremesinghe, "En azından başlangıçta ekonominin çöküşünü yavaşlatacak adımlar atılsaydı bugün bu zor durumla karşı karşıya kalmayacaktık. Ama bu fırsatı kaçırdık" şeklinde konuştu.

Sri Lanka, komşu Hindistan'dan gelen 4 milyar dolar değerindeki ekonomik yardımla ayakta durmaya çalışıyor. Ancak Başbakan Wickremesinghe, Hindistan'ın Sri Lanka'yı çok uzun süre ayakta tutamayacağını söyledi.

GÖSTERİCİLER DEVLET BAŞKANI RAJAPAKSA'NIN İSTİFASINI İSTİYOR

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka'da hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen ve ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle muhalefetin artan baskısının ardından 9 Mayıs'ta Başbakan Mahinda Rajapaksa, istifa etmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, boşalan başbakanlık koltuğuna Wickremesinghe'yi atamıştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen edilen ülkede orduya kanunları çiğneyenlerin, yağma ve vandallık yapanların görüldüğü yerde vurulması emri verilmişti.

Sri Lanka hükümeti geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım talep etmişti. Ülke yönetimi, IMF ile kurtarma paketine ilişkin yürütülen müzakerelerin sonucunu bekleyene kadar bu yıl geri ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık dış borcun ödemesini askıya aldığını duyurmuştu. Ülkenin 2026 yılına kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika