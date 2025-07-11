Srebrenitsa Soykırım Kurbanları Anma Müzesi Açıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında hayata geçirilen Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa'daki soykırımın unutulmaması için katliamların işlendiği eski akümülatör fabrikasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Srebrenitsa Anıt Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, müze açılışı için geldiği eski fabrika binasında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic tarafından karşılandı. Kurtulmuş, müze alanında soykırım kurbanlarından kalan eşyaları, 1992-1995'te yaşanan savaştan kalan videoların gösterildiği ekranları, kurbanlara ait fotoğrafları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Kurtulmuş, daha sonra müze için oluşturulan anı defterini imzaladı. Müze açılışında Kurtulmuş'a, Türkiye'den gelen heyet ve Bosna Hersekli diğer yetkililer eşlik etti.

TİKA ve Srebrenitsa Anıt Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen müzede, soykırım kurbanlarının hatıraları yaşatılıyor. - SREBRENİTSA