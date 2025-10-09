Sözleri tepki çeken Özlem Zengin, geri adım attı

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece saatlerinde İsrail'in Özgürlük Filosu'na yaptığı müdahalenin ardından Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de aralarında bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alıkonulmasının ardından konuya ilişkin genel görüşme açıldı.

Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail'e uygulanan yaptırımların geç kaldığını ya da tam uygulanmadığını belirterek "Gazze'deki insanlık dışı soykırım için çok nutuklar atıldı burada ama siyasi iktidarın neler yapmadığını buradan bir kez daha haykırmak son derece değerli. AKP adına konuşan değerli hatibe sorduğumuzda biraz da gururla Mayıs 2024'te ticaretin bittiğini söyledi. 9 ay sonra bitirdiklerini iddia ediyorlar. 9 ay diliminde 'İsrail'le hala ticaret yapıyorsunuz' dediğimizde bizi adet vatan haini olmakla suçluyorlardı" ifadelerine yer verdi.

"MİLLETVEKİLLERİMİZE ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Emir'in dile getirdiği iddialara ilişkin, "Kesinlikle İsrail'e o hattan geçerek, Türk limanlarından geçerek giden bir petrol yoktur. Azerbaycan da bu hukuka riayet etmiştir. Dışişleri Bakanımızla da konuştum. 3 milletvekilimiz de Aşdod Limanı'ndalar. Oraya özel bir uçak gitti. Oradaki insanlarımız takip edilmiştir. Milletvekillerimize özel uçak gönderildi. Yarın olmasını bekliyoruz ama en geç bir sonraki gün kendileri burada olacaklar" açıklamasını yaptı.

"O ÖZEL UÇAĞA BİNMEYİN"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da dün Genel Kurul'da genel görüşme açılması ve bildiri yayınlama taleplerinin iktidar milletvekilleri tarafından reddedilmesi tepki gösterdi. Zengin'in "Milletvekillerimize özel uçak gönderildi" sözlerine tepki gösteren Özdağ, "Hasan Bitmez, burada vefat ettiğinde iyi ki söyledi, 'Ticaret yapıyorsunuz' dedi. 'Yapmıyoruz' dediniz. Yapıyordunuz. Güney Afrika Adalet Divanı'na müracaat ettiği zaman 8 ay beklediniz. Beklemeyin, görün tehlikeyi. İsrail'i göremediniz. Trump'a bir şey söyleyemezsiniz. Bu genel görüşmeler yetersizdir. 'Milletvekillerine uçak göndereceğiz.' Gelmeyin oradan, vatandaşlarla beraber gelin. O özel uçağa binmeyin" dedi.

ÖZLEM ZENGİN SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Özdağ'ın tepkisinden sonra Zengin sözlerini düzelterek, özel uçağın sadece milletvekilleri için değil, İsrail'in alıkoyduğu tüm aktivistler için gönderildiğini belirtti.