Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
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Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon'da katıldığı etkinlikte dikkat çeken ifadeler kullandı. Soylu'nun konuşması sırasında sarf ettiği "Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum" ifadeleri olası bir Kabine değişikliği için "Ben hazırım" mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programına katılan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, jeopolitik bir kırılma döneminden geçildiğini söyledi.

"YAPTIĞIMIZ İŞ ÇOK KIYMETLİDİR"

Soylu, "Kamu diplomasisi, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz'a rağmen felsefenden, iddiandan, iradenden, istikametinden vazgeçmemen demektir. Onun için yaptığınız iş çok kıymetlidir." diye konuştu.

"BEN HAZIRIM" MESAJI

Soylu'nun konuşma sırasında kullandığı "Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum" ifadeleri olası bir Kabine değişikliği için "Ben hazırım" mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ya gidin artık gidin en kısa zamanda sandık gelir inşallah

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

en gereksiz adam

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıErol Birol :

Bu adam daha nasıl konuşabiliyor anlamış değilim.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

çağrı yap yanına toplayacagin 100 bin kişi ile gazzeye doğru yola çık kurtar orda devlet kur başkan ol madem hazırsın tavsiyem bu

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıUmut güneş:

oyun yeraltı dunyasında anca ıyısın haramzede

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
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