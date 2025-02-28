Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA SOYLU'DAN

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Yolun açık olsun Türkiye'm. Dünyada devlet adamı açısındankaht-ı rical var iken, tüm risklerialarak bir milletin kardeşliğini yeniden tesis eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" adımı ile bugün gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır.

"DÜNYAYA 'YENİ EKSEN' RUHUNU VERME ZAMANIDIR"

Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil; Terörsüz Türkiye ile; gelecek neslimize birlik bırakma, bölgemizi huzura kavuşturma, huzur ortamında ekonomimizi güçlendirme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu "yeni eksen" ruhunu verme zamanıdır.

Dünyanın en güçlü ülkesi değiliz ama elimizdeki imkanlarla aklımızı güçlü kullanan, kendine güveni sağlam olan, akıl manivelasıyla büyük zorlukları kaldıran, Türkiye gemisini tarihin akış yönünde tutan liderlerinin büyük tecrübesiyle "Güçlü Türkiye" fırsatını yakalayan ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır inşallah.