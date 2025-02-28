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Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısının ardından açıklamada bulundu. Mesajına "Yolun açık olsun Türkiyem" ifadesiyle başlayan Soylu "Gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın yeni barış paradigmasıdır. Ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır inşallah" dedi.

DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA SOYLU'DAN

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Yolun açık olsun Türkiye'm. Dünyada devlet adamı açısındankaht-ı rical var iken, tüm risklerialarak bir milletin kardeşliğini yeniden tesis eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" adımı ile bugün gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır.

"DÜNYAYA 'YENİ EKSEN' RUHUNU VERME ZAMANIDIR"

Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil; Terörsüz Türkiye ile; gelecek neslimize birlik bırakma, bölgemizi huzura kavuşturma, huzur ortamında ekonomimizi güçlendirme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu "yeni eksen" ruhunu verme zamanıdır.

Dünyanın en güçlü ülkesi değiliz ama elimizdeki imkanlarla aklımızı güçlü kullanan, kendine güveni sağlam olan, akıl manivelasıyla büyük zorlukları kaldıran, Türkiye gemisini tarihin akış yönünde tutan liderlerinin büyük tecrübesiyle "Güçlü Türkiye" fırsatını yakalayan ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır inşallah.

Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

Eyyyyy gidi Soylu...nereden nereye, her hareketin eyyam.

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Haber YorumlarıNetherill:

soylu iyi diyorsa kötüdür o :D

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Haber Yorumlarısenar:

yolları siz tıkadınız, çekilin de açılsın türkiyenin yolları.

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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Süleyman Atatürkün 100 yıl önce söylediğini söylüyor. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkes Türktür.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

pkkya ne vaat ettiler bilmiyorum Atatürkün gerçek başkomutan olarak yurdu düşmanlardan kurtarıp kurduğu tekke ve zaviyeleri yasakladığı şimdi haraç mezat satılan fabrikaları kurduğu bağımsız demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben şahsen bunların hepsinin göz boyaması olduğunu düşünüyorum pkk ypg ye dönüşüp batılılar tarafından suriyenin kuzeyine yerleştirildi güneydende israil suriyeyi işgal etti cümbür cemaat ülkemizi yıkmak için biize karşı mevzi alıyorlar uyanın artık

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ülkü Ocakları kapatılsın, yerine Çay Ocakları yapılsın. HÜKMÜ YİTİRİLMİŞTİR.

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Haber YorumlarıErkan Can :

bir gün yargılandığı görmeli bu gözler,türkiye ye o kadar büyük zararlar verdin ki

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Onursuz, haysiyetsiz..

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp li olupta onuru serefi olan gormedim.

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

şimdi yapılması gereken ta okulların kapısından başlayarak ırkçı ayrıştırıcı kutuplaştırıcı söylemleri temizlemek kaldırmak.

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