Haberler

Soylu'dan 'çok boyutlu şer ittifakı' suçlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi hakkında yapılan yayınlara sert tepki göstererek, farklı yayın organları ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in "çok boyutlu şer ittifakı" içinde hareket ettiğini savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi hakkında yapılan yayınlara sert tepki göstererek, farklı yayın organları ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in "çok boyutlu şer ittifakı" içinde hareket ettiğini savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde kendisi hakkında yapılan yayınlara sert tepki gösterdi. Soylu, farklı yayın organları ve siyasi isimlerin ortak hareket ettiğini öne sürerek, "çok boyutlu şer ittifakı" ifadelerini kullandı.

Soylu, paylaşımında kendisine yönelik iftira, hakaret ve sistematik saldırılar gerçekleştirildiğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'i, Yeni Yaşam Gazetesi'ni, Halk TV'yi ve DHKP/C'nin yayın organı olduğunu iddia ettiği Halk Okulu dergisini hedef alan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Allah bana sabır versin. Mesele Süleyman Soylu'ya iftira atmak, hakaret etmek, sistematik saldırıda bulunmak ve kara çalmak olunca; e-CHP'li Murat Emir'den, aylardır aleyhimde yayın yapan sahipleri malum paçavra Yeni Yaşam Gazetesi'ne, oradan Halk TV'ye ve DHKP/C'nin Halk Okulu müptezelliğine kadar hepsi ittifak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın

YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

Belediyede yasak aşk skandalı: Başkan, spiker sevgilisini işe almış
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı