Soylu'dan Akşener'in Emniyet Teşkilatı hakkındaki sözlerine sert tepki: Yapmak istediğin bir FETÖ senaryosudur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, konuşmasının bir bölümünde Emniyet Teşkilatı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Kamu yönetimimiz içindeki en köklü kurumlardan biri hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığı'dır. Emniyet teşkilatı mensuplarımız terörle mücadeleden cinayetlere, uyuşturucuyla mücadeleden suç örgütlerine kadar birçok alanda büyük fedakarlıklar yaparak çalışıyorlar. Polis kardeşlerimiz gösterdikleri bu fedakarlık karşısında neyle karşılaşıyorlar?" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANI HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

Eleştirilerinin dozunu artıran İYİ Parti lideri, sözlerine şöyle devam etti: "Her gün daha da artan çalışma koşullarıyla, siyasi baskılarla ve mobbingle karşılaşıyorlar. Kendilerini sürekli ezmeye çalışan kirli düzenle karşılaşıyorlar. Canımızı yakan intihar vakaları her geçen gün daha da artıyor. AK Parti'nin nefes alan her canlısına verilen koruma polis memurlarının çektiği eziyeti size anlatamam. Bu vahim durum karşısında Bay Kriz ve usta İçişleri Bakanı hiçbir şey yapmıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da hiçbir sorun yokmuş gibi yaparak intihar eden evlatlarımızın bir değeri yokmuş gibi umursamaz tavırlar takınarak kurdukları kirli düzeni sürdürmeye devam ediyorlar."

"İSTİSMAR KAMPANYASINA ZAYİFET HANIM DA KATILMIŞ"

Bu açıklamalara tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Akşener'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Soylu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismar kampanyasına, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da katılmış! Polisimize; Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına, küçük ortağınız HDP tarafından "beyaz toros" suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış!

"SENİ EN İYİ BİZ BİLİRİZ"

Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan, çok kıymetli(!) devlet büyüğü; çok kıymetli kendi kendini atayan "müstakbel başbakan", o kadar zayıf oynuyorsun ki; daha önce söyledim; seni en iyi biz biliriz. Seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin. Emniyet Teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken kahraman polisimiz ağzına hiç yakışmıyor... Son üç yıldır TÜİK araştırmasında Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetinde 1. sıra Asayiş Hizmetleri.

"YAPMAK İSTEDİĞİ ŞEY, FETÖ SENARYOSUDUR"

Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda. Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım."